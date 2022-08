Natation: la France sacrée lors du relais mixte 4x100m nage libre aux championnats d’Europe

L’équipe de France a remporté le relais mixte 4x100m nage libre, ce lundi à Rome, lors des championnats d’Europe. Les Bleus se sont imposés devant la Grande-Bretagne et la Suède, grâce notamment à la performance tonitruante de Marie Wattel.

La France a été sacrée championne d'Europe de natation du relais mixte 4x100m nage libre, ce lundi à Rome. Le relais français, composé de Maxime Grousset, Charles Rihoux, Charlotte Bonnet et Marie Wattel, s'est imposé avec un chrono de 3’22’’80, devant la Grande-Bretagne (3’23’’30) et la Suède (3’23’’40). Wattel, déjà médaillée d'argent sur 50m et 100m papillon, a réalisé une dernière longueur de haut niveau pour permettre au relais mixte d'être sacré. La Française de 25 ans, comme Charlotte Bonnet, a déjà remporté la médaille d'or sur cette discipline à l'Euro de Glasgow en 2018.

A la 2e place après le troisième relais, assuré par Charlotte Bonnet, à 7 centièmes des Italiens et des Suédois, l'équipe de France a pu compter sur le relais tonitruant de Wattel pour prendre les commandes. Maxime Grousset, qui avait parfaitement lancé les Bleus en les positionnant en tête, a décroché sa deuxième médaille après l'argent sur 50 m papillon.

Sans Manaudou ni Marchand

Dans la matinée, les Bleus, emmenés par Hadrien Salvan, Charles Rihoux, Lucile Tessariol et Béryl Gastaldello, ont nagé le meilleur temps des demi-finales en 3’26’’19. La France a disputé cette épreuve sans Florent Manaudou, champion olympique du 50m à Londres en 2012, ni le phénomène Léon Marchand, 20 ans, double champion du monde sur 200x4 nages et 400x4 nages à Budapest en juin, ou encore la sprinteuse Mélanie Hénique.