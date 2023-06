Natation: naturalisée française, Kirpichnikova prête à gagner "plein de médailles pour la France"

Naturalisée Française, la nageuse d'origine russe Anastasiia Kirpichnikova, entraînée par Philippe Lucas, s'est brillamment qualifiée pour les Championnats du monde sur 400m nage libre ce dimanche.

La nageuse d'origine russe Anastasiia Kirpichnikova, tout juste naturalisée française, s'est dite prête à "gagner plein de médailles pour la France", dimanche après sa qualification pour les Championnats du monde sur 400 m nage libre. En réalisant un temps de 4'8"70, Kirpichnikova, qui s'entraîne en France depuis environ quatre ans, a été sacrée championne de France et a obtenu sa place sur la distance aux Mondiaux de Fukuoka (Japon) dans cinq semaines.

"La France est mon deuxième pays, c'est ma maison"

"Je suis ravie, ce premier titre est très important pour moi. J'ai beaucoup d'émotions, j'attends cela depuis très longtemps", a déclaré celle qui avait déjà obtenu sa qualification sur 5 et 10 km en eau libre. "J'espère encore un peu mieux avec le 800 m et le 1500 m." Privée de compétitions internationales depuis plus d'un an et le début de l'invasion de l'Ukraine, la nageuse a obtenu la nationalité française fin avril, juste avant les sélections pour les Mondiaux en eau libre.

"Maintenant, c'est plus facile de s'entraîner car j'ai la motivation de faire les championnats du monde avec la France", a poursuivi l'élève de Philippe Lucas à Martigues. "La France est mon deuxième pays, c'est ma maison. Je veux gagner plein de médailles pour la France." Avec ses résultats, Kirpichnikova représente un renfort important pour l'équipe de France, qui n'avait plus eu de représentante sur 400 m nage libre au niveau mondial depuis Coralie Balmy en 2016. La nageuse de 22 ans détient par ailleurs les records de Russie du 800 et 1500 m nage libre.