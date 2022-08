Natation synchronisée: les Bleues décrochent la médaille de bronze par équipes

L’équipe de France de natation artistique a décroché la médaille de bronze de l’épreuve technique par équipes aux championnats d’Europe à Rome. C'est la première médaille européenne pour la France dans la discipline depuis 2004.

C'est une médaille qui se faisait attendre. Ce jeudi, l'équipe de France de natation artistique a décroché le bronze lors de l'épreuve technique par équipes des championnats d'Europe, à Rome. Dans la capitale italienne se tiennent aussi les épreuves de natation, de plongeon et d'eau libre.

Les Bleues, avec une note de 88,00093 points, n'ont été devancées que par l'Ukraine, championne d'Europe (92,5106 points) et l'Italie (90,3772 points). L'équipe de France, qui a nagé sur des morceaux de Daft Punk, était composée d'Ambre Esnault, Laura Gonzalez, Mayssa Guermoud, Oriane Jaillardon (qualifiée pour la finale individuelle vendredi), Maureen Jenkins et Romane Lunel. Eve Planeix et Charlotte Tremblé étaient remplaçantes.

Première médaille en grande compétition depuis 2007

Il s’agit de la première médaille européenne pour la France dans l'épreuve par équipes depuis 2000. Toutes épreuves confondues, la dernière breloque française en natation artistique lors des championnats d'Europe remontait elle à 2004 grâce au duo Virginie Dedieu et Laure Thibaud-Obry.

Cette médaille obtenue à Rome est aussi la première médaille française dans un grand rendez-vous international (Jeux Olympiques, championnats du monde et championnats d'Europe) depuis 2007 A l'époque, Virginie Dedieu avait décroché l'or en individuel libre.