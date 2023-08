Natation: Thomas Ceccon, médaillé d'or aux Mondiaux, provoque un tollé en Italie en reprenant une devise fasciste

Thomas Ceccon, médaillé trois fois aux Championnats du monde de natation de Fukuoka, est au coeur d'une grosse polémique en Italie, après avoir repris une devise fasciste dans une story Instagram ce jeudi.

Trois mots lourds de sens. Tout juste médaillé d'or au 50m papillion lors des Championnats du monde de natation de Fukuoka, le nageur italien Thomas Ceccon a fait parler de lui pour des faits beaucoup moins glorieux. En story Instagram, il a cité une devise fasciste en guise de message inspirant.

Un slogan utilisé par l'Italie fasciste

Posé au bord de la piscine du Foro Italico, le jeune homme de 22 ans veut montrer qu'il est prêt à poursuivre sur sa lancée après avoir glané trois médailles aux Mondiaux, dont deux d'argent en relais 4x100m et en 100m dos. Il emploie ainsi les termes: "Boia chi molla" (pouvant être traduit approximativement par "Celui qui abandonne est un traître").

Un slogan considéré comme fasciste en Italie, puisqu'il est l'ancien mot d'ordre des Arditi, l'un des corps de l'armée italienne lors de la Première Guerre mondiale. Il fût ensuite repris par certains officiers se liant aux Faisceaux italiens de combat en 1919, parti fasciste crée entre autres par Benito Mussolini, avant de devenir une devise propre au régime fasciste.

"Je me dissocie de toutes ses significations politiques et idéologiques"

L'armée du dictateur italien continuait d'utiliser la devise en 1943 lorsqu'elle se battait aux côtés de l'Allemagne nazie. La Reppublica pointe une "négligence" de la part de l'athlète qui "aurait pu trouver d'autres façons que celle-ci pour montrer qu'il s'entraîne déjà pour les Jeux olympiques de Paris".

Après avoir supprimé sa story, le nageur issu de la génération 2001 a publié une autre story dans laquelle il s'excuse: "Je suis désolé pour le malentendu et j'ai quelque chose de très important à clarifier, en assumant la responsabilité de mon inexpérience. Je ne connaissais pas les connotations historiques de la phrase que j'ai écrite et je me dissocie de toutes ses significations politiques et idéologiques."