PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er février NBA

Mon pronostic : Phoenix bat Brooklyn par au moins six points (1.72) !

Les Suns roulent sur la NBA actuellement ! Phoenix, meilleure franchise de la Ligue, reste sur une série de dix victoires consécutives et terminera certainement en tête de la Conférence Ouest. En face, Brooklyn est loin de ses ambitions en début de saison et souffre de l'absence de Kevin Durant. Les Nets ont perdu leurs quatre derniers matches et risquent de souffrir en Arizona. Je suis persuadé que les partenaires de Devin Booker prendront ce match au sérieux car, malgré tout, Brooklyn reste un concurrent au titre NBA. Je pars donc sur une victoire de Phoenix avec au moins six points d'avance (1.72) !

Pariez sur Phoenix - Brooklyn ici