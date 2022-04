PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 avril NBA

Mon pronostic : Brooklyn gagne à Boston (2.35) !

Le match 1 s'est avéré fantastique et a donné le ton de cette série ! Boston l'a emporté d'un point grâce au talent de Jason Tatum. Brooklyn peut avoir des regrets mais Steve Nash a dû être satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment les deux All stars Kevin Durant et Kyrie Irving. Je pense que les Nets auront une réaction d'orgueil et qu'ils vont tout faire pour égaliser avant de retourner au Barclays Center pour les deux prochaines rencontres. Je vous conseille de miser sur Brooklyn (2.35) et je vous propose de tenter le MyMatch suivant : victoire des Nets, Irving et Durant marquent au moins 30 points (4.30) !

Pariez sur Boston - Brooklyn ici