PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 janvier NBA

Mon pronostic : Denver gagne à Brooklyn (1.96) !

Back to back pour ces deux franchises qui s'affrontent au Barclays Center la nuit prochaine ! Les Nets, sèchement battus par les Lakers, devront une nouvelle fois faire sans Durant et Irving. Jams Harden devra donc porter son équipe tout seul. Les Nuggets, eux, peuvent toujours compter sur un excellent Nikola Jokic, élu joueur de la semaine, et qui fait des massacres au rebond actuellement. Denver est dans un bon mood après sa victoire à Detroit et je pense que les Nuggets vont enchaîner. Un pari qui vous permet quasiment de doubler votre mise (1.96) !

