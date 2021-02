LES PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 19 février

Notre pronostic: Wolfsburg, Utrecht, Midtjylland et Trabzonspor ne perdent pas. Pas de nul entre les Wolves et Leeds. Enfin, le Betis, Malines, le MTK et Jablonec ne perdent pas à domicile (7.15)

71,50 € de gains potentiels pour 10 € d’investissement grâce à quelques pronostics sécurisés en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Turquie, au Danemark et en République Tchèque.

Faites votre choix de matches, à priori sans risque, dans cette liste. En cas de sans faute, vous multiplierez votre mise par 7 !

Fiabilité: 20 %

Bielefeld – Wolfsburg……………………N2……1.65

Willem II – Utrecht………………………...N2…..1.16

Aalborg – Midtjylland……………………N2……1.15

Basaksehir – Trabzonspor……………N2……1.31

Wolverhampton – Leeds……………….12……1.32

Betis – Getafe……………………………….....1N……1.22

Malines – La Gantoise…………………...1N……1.43

MTK Budapest – M. Zsory……………..1N……1.31

Jablonec – M. Boleslav………………….1N……1.20

Cote totale…………………………………………….......7 .15

Pariez sur Wolverhampton - Leeds ici