LES PRONOS PARIS RMC Le combo jackpot à 1000 € du 26 février

Notre pronostic: Nice, Genk, Heerenveen et le Lech Poznan prennent un point en déplacement (104.44)

Voici ma sélection de matches nuls aujourd’hui en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne. En cas de sans faute, vous toucherez un joli pactole de plus de 1000 € avec 10 € d’investissement. Afin de limiter les risques, vous pouvez utiliser un système autorisant une ou deux erreurs. Autre option possible : jouez ces quatre nuls séparément. Avec 50 % de réussite, vous serez déjà largement bénéficiaires. A vous de choisi la stratégie de jeu qui vous convient le mieux.

Fiabilité: 30 %

Rennes - Nice……………………....N………3.45

Charleroi - Genk………..………...N……...3.15

Zwolle - Heerenveen……………N….....3.10

W. Poznan – L. Poznan…………N……..3.10

Cote totale……………………………….……104.44

Pariez sur Charleroi – Genk ici