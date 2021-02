LES PRONOS PARIS RMC Les paris à domicile du 12 février

Notre pronostic: le Celta, Bologna, Monza, le RKC Waalwijk et Slovacko s’imposent à domicile (11.28)

Cinq succès à domicile tout à fait envisageables aujourd’hui en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en République Tchèque pour 11 fois la mise ne cas de sans faute !

Le Celta Vigo (10e de Liga), doit profiter ce soir de la venue d’Elche (19e) pour renouer avec la victoire (voir la rubrique « pari du jour »). Bologne (13e de Série A), qui vient de s’imposer 3-0 à Parme, part logique favori face à Benevento, battu 4-1 chez la lanterne rouge Crotone et 4-0 sur la pelouse de l’Inter lors de ses deux derniers déplacements. Monza (3e de Série B) a les armes pour gagner contre Pise (13e). Waalwijk, premier non relégable comptera sur la venue d’Emmen, lanterne rouge aux Pays-Bas avec seulement six points, pour tenter de s’éloigner de la zone rouge. Enfin, en République Tchèque, Slovacko (4e), reste sur cinq succès et un nul en six journées. Le favori a de très grandes chances de s’imposer face à Teplice (15e) qui n’a pris qu’un point sur douze possibles en 2021.

Fiabilité: 25 %

Pariez sur Bologna - Benevento ici