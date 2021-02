LES PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 26 février

Notre pronostic: Francfort, Osijek et le Partizan s’imposent en déplacement alors que Malatyaspor ne perd pas à Genclerbirligi (4.44)

Avantage aux équipes évoluant à l’extérieur dans cette liste de quatre rencontres en Allemagne, en Croatie, en Serbie et en Turquie ! Francfort (4e de Bundesliga) reste sur cinq succès consécutifs (16 buts inscrits et 4 encaissés) dont le dernier face au Bayern (2-1) et ne s’est plus incliné hors de ses bases depuis trois mois et demi alors que le Werder a perdu des points sur sa pelouse dans 80 % des cas cette saison (2v, 4n, 4d). En Croatie, Osijek, coleader avec le Dinamo Zagreb, part logiquement favori à Varazdin, un club qui lutte pour le maintien. En Serbie, le Partizan de Belgrade, dauphin de l’Etoile Rouge, vient d’aligner douze victoires consécutives et devrait poursuivre sa série chez le 17e. Enfin, en Turquie, Malatyaspor (13e) a peu de chances de chuter à Genclerbirligi, lanterne rouge qui reste sur un nul et sept défaites en huit journées de Süper Lig. Si j’ai vu juste, vous quadruplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité: 30 %

Werder - Francfort……………………...2………1.82

Varazdin - Osijek………..………………..2……..1.49

Indjija - Partizan…………………………..2….....1.28

Genclerbirligi - Malatyaspor……N2….…1.28

Cote totale……………………………….……………...4.44

