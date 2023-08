PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 août – Ligue des champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Astana et le Dynamo Zagreb (3.45)

Vainqueur 4-0 à l’aller, le Dynamo Zagreb accèdera ce soir au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions à moins d’un cataclysme plus qu’improbable à Astana. Si le score du match aller peut paraître sévère et surprenant car on n’imaginait pas les favoris autant supérieurs, on peut envisager que les Kazakhs voudront au moins laver l’affront subi en Croatie contre des adversaires qui se contenteront de gérer le résultat de l’aller. Astana fera tout son possible pour obtenir un succès devant son public mais Zagreb a les armes pour ne pas perdre. Je vous propose donc de parier sur un score de parité afin de largement tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Qarabag et R. Czestochowa (3.35)

Cote totale des deux nuls du jour : 11.56

