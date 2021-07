PARIS PRONOS RMC Le nul du jour du 7 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre Tbilisi et Bakou (2.95)

C’est la rencontre la plus équilibrée aujourd’hui pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Aucune équipe n’est favorite. Le DInamo Tbilisi est 2e du championnat géorgien. L’état de forme est plutôt bon avec six victoires et un nul en onze matches. Du côté du Neftchi Bakou, la fin de saison en Topaz Premier League a été presque parfaite avec une série de sept journées sans défaite dont cinq victoires. Lors de la préparation les azerbaïdjanais ont connu une petite baisse de régime avec un revers, un nul et un succès pour terminer contre le Spartak Moscou. Je pense qu’il faut tenter le score de parité pour cette rencontre entre Tbilisi et Bakou pour presque tripler la mise (2.95).

