PARIS PRONOS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 novembre – NBA

Mon pronostic : Houston bat Oklahoma (1.72)

Duel de cancres dans cette conférence Ouest. Le Thunder est 12e avec un bilan de six victoires et treize défaites dont cinq sur les cinq derniers matches. C’est catastrophique pour cette franchise qui avait pourtant montré des choses intéressantes avant cette série noire. Les Rockets sont, eux, derniers avec seulement trois succès. Cependant ils viennent d’en glanés deux de suite à domicile contre Chicago et Charlotte. Peut-être qu’ils sont en train de se lancer chez eux. Je pense qu’il y a plus de talents au sein de l’effectif de Houston qu’il n’y en a dans celui d’Oklahoma. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire des Rockets pour une cote de 1.72 !

Mon MyMatch :

Houston + Gilgeous-Alexander marque au moins 20 pts + Wood marque au moins 20 pts (4.80)

