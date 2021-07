PARIS PRONOS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 juillet ATP Wimbledon

Mon pronostic : victoire de Roger Federer en quatre manches face à Hubert Hurkacz (3.55)

Roger Federer est de retour sur le court. A bientôt 40 ans, le Suisse est le plus vieux joueur à atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem. Evidemment, il ne cesse de nous surprendre. Mis à part son premier tour difficile face à Mannarino, le numéro 8 mondial a très bien joué contre à Gasquet, Norrie et Sonego. Cette fois il devra faire face à un très bon serveur en la personne d’Hubert Hurkacz. Prendre le service du Polonais est une mission très difficile. Medvedev a réussi à le faire mais cela ne l’a pas empêché de s’incliner. Cependant lors de ses trois premiers tours, personne n’y était arrivé. On connaît la qualité de retour du Suisse, capable de faire jouer un coup en plus à son adversaire. Je vois Roger l’emporter mais je pense qu’Hurkacz peut lui prendre un set. C’est pourquoi je vous propose le succès de Federer en quatre manches pour une belle cote de 3.55 !

