PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 12 janvier – CAN

Notre pronostic : la Tunisie s’impose contre le Mali (2.60)

C’est une rencontre difficile à pronostiquer ! La Tunisie fait partie des outsiders pour soulever le trophée. Les Aigles de Carthage ont réalisé un parcours quasi sans faute durant la phase éliminatoire, avec cinq victoires et un nul en six matches. Cette équipe est, de plus, particulièrement complète, aussi bonne offensivement que solide défensivement. Son adversaire du jour, le Mali, est également intraitable en défense, restant actuellement sur une série de six rencontres sans avoir encaissé le moindre but. Les Maliens rencontrent en revanche plus de difficultés en attaque, ce qui pourrait leur porter préjudice pour cette compétition. Je miserais donc sur un succès tunisien. Un pari coté à 2.60.

Pariez sur Tunisie – Mali ici !

Les autres options :

La Mauritanie bat la Gambie (2.55)

La Côte d’Ivoire bat la Guinée équatoriale, Sébastien Haller buteur (2.20)

Cote totale des trois paris sur la CAN : 14.59