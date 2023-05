PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er juin – Roland Garros

Notre pronostic : Francisco Cerundolo bat Yannick Hanfmann (1.50)

Cerundolo avait un premier tour piégeux à négocier et s’en bien sorti face à Munar. L’Argentin a remporté la première manche avant de laisser filer la deuxième. La suivante s’est terminée au jeu décisif et, en le remportant, Cerundolo a mis un gros coup sur la tête de l’Espagnol pour finir tranquillement. Il devra encore se méfier aujourd’hui contre Hanfmann. L’Allemand s’est montré à Rome en atteignant les quarts de finale avec des victoires sur Rublev ou encore Fritz. Il est donc tout à fait capable de bien jouer sur terre battue. Maintenant les deux hommes se connaissent. Ils se sont affrontés à deux reprises à chaque fois à Buenos Aires en 2022 et 2023 et Cerundolo s’est imposé à deux reprises. Sans perdre une manche l’année dernière et en n’en concédant une cette année. Je pense qu’il devrait encore l’emporter s’il se montre sérieux pour une cote de 1.50 !

