PRONOS PARIS RMC d'Eric Di Meco Le pari du jour du 15 juin Euro 2020

Mon pronostic : le Portugal bat la Hongrie sans encaisser de but, Ronaldo buteur (3.30)

La mission est claire pour les Portugais : remporter ce match face à l'adversaire le plus faible du groupe pour aborder les duels contre l'Allemagne et contre la France avec sérénité. Le défi est de taille pour les joueurs de Fernando Santos car la Hongrie perd peu et aura la chance d'évoluer à domcile devant plus de 65 000 spectateurs. Mais quand je regarde l'équipe alignée par le champion d'Europe en titre cet après-midi, avec ce quatuor offensif magnifique (Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo), je me dis que les Hongrois finiront par céder. Je joue la victoire du Portugal sans encaisser de but et j'y ajoute le but de Cristiano pour faire grimper la cote (3.35) !

