PRONOS PARIS RMC d'Eric Di Meco Le pari du jour du 28 février Ligue 1 - France

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Marseille et Lyon (4.50).

Je suis plutôt d’accord avec Arthur. Il faut s’attendre à un match très équilibré ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1 entre Marseille et Lyon. Surtout qu’il y aura sans doute un choc psychologique du côté du club phocéen après la nomination de Pablo Longoria comme Président. Le groupe aura aussi à cœur de tout donner avant l’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Pour cela, il pourra notamment s’inspirer de ses deux dernières rencontres: contre Nice (3-2) et face à Nantes (1-1) avec notamment un but de Dimitri Payet. Attention quand même parce que les Lyonnais viennent eux de s’imposer à Brest (3-2). Mais le doute plane encore quant à la présence ou non de Marcelo, touché au mollet. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Marseille et Lyon!

