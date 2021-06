PRONOS PARIS RMC d'Eric Di Meco Le pari du jour du 28 juin Euro 2020

Mon pronostic : l'Espagne bat la Croatie en seconde période (4.00) !

La Roja s'est rassurée lors de son dernier match de poule en dominant la Slovaquie (5-0). Cela a permis a Luis Enrique de remettre ses attaquants en confiance, eux qui avaient manqué d'efficacité sur les deux premiers matches contre la Suède et la Pologne. La Croatie, elle, s'est fait peur jusqu'au bout et doit sa qualification à un succès (3-1) contre l'Ecosse grâce à un super Luka Modric. Je pense que ces deux nations se craignent et que le début de match de ce huitième de finale sera assez fermé. Je vois tout de même l'Espagne l'emporter donc je mise sur une victoire des partenaires d'Aymeric Laporte en seconde période (4.00) !

