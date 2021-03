PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari du jour du 2 mars ATP Rotterdam

Mon pronostic : victoire de Karen Khachanov contre Stan Wawrinka (1.83)

Quelle affiche pour un 1er tour entre le 20e et le 21e mondial. Ça va cogner fort à Rotterdam. Le Suisse doit retrouver du rythme alors qu’il n’évolue plus au niveau qui était le sien il y a quelques années. Battu au Tie-Break du 5e set à l’Open d’Australie par Fucsovics, le triple vainqueur en Grand Chelem n’a plus la mobilité et la puissance d’antan. On sait qu’il aime prendre son temps pour entrer dans un tournoi et ce ne sera pas le cas ici. Khachanov va montrer les crocs et lui imprimer un gros rythme. Le Russe a perdu au 3e tour à Melbourne contre Berrettini certes mais les trois manches se sont jouées au Tie-Break. Le niveau de jeu est donc là ! Je le sens plus en forme que son adversaire du jour et c’est pourquoi je miserais sur son succès. Un pari coté à 1.83 !

Pariez sur Wawrinka - Kachanov ici !