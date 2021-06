PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari tennis du 15 juin ATP Queen's

Mon pronostic : Andy Murray bat Benoit Paire en trois manches (3.50) !

Magnifique affiche sur le court central du Queen's ce mardi après-midi entre la légende Andy Murray et le fantasque Benoit Paire. Les deux hommes manquent de confiance mais ils sont capables de bien s'exprimer sur gazon. Benoit a eu le temps de s'adapter à la surface puisqu'il a remporté un match en double avec Adrian Mannarino hier. Je pense malgré tout qu'il manque de régularité et qu'il finira par céder donc je tente la victoire de l'Ecossais en trois manches (3.50). Je conseille même aux plus joueurs d'entre vous de mettre une pièce sur le pari suivant : Paire empoche la première manche mais Murray gagne le match (6.00) !

