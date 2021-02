PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari tennis du 23 février

Mon pronostic : Lucas Pouille domine Benjamin Bonzi à Montpellier (2.35) !

Journée très particulière pour Lucas Pouille ! Le Nordiste, qui fête son anniversaire ce mardi (27 ans), effectue son retour à la compétition cet après-midi face à Benjamin Bonzi. Lucas a pris le temps de soigner son coude droit et je pense qu'il se sent prêt à rejouer. En face, Benjamin Bonzi est un bon joueur qui a récemment remporté un tournoi Challenger en Afrique du Sud et qui a le niveau pour intégrer durablement le top 100. Je pense que le début de match sera équilibré mais je me dis que le talent de Pouille va finir par faire la différence. Je joue la victoire de Lucas (2.35) et je conseille aux plus joueurs d'entre vous de miser sur un succès en trois manches (4.40) !

