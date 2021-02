PRONOS PARIS RMC d'Eric Salliot Le pari tennis du 24 février

Mon pronostic : B. Bonzi surprend D. Goffin (2.50) !

Le jeune français pourrait bien créer la surprise à l'Open Sud de France ! Benjamin Bonzi, 125ème joueur mondial, vient de remporter un tournoi challenger en Afrique du Sud et a sorti Lucas Pouille au premier tour (7-6, 6-2). Il doit s'attendre à un match compliqué aujourd'hui mais son adversaire traverse une mauvaise passe. En effet, David Goffin, 15ème du classement ATP, reste sur trois défaites d'affilée et n'a même pas passé un tour à l'Open d'Australie. Entre un joueur en plein doute et un autre qui n'a rien à perdre sur ce type de match, je mise sur l'outsider pour doubler ma mise (2.50) !

