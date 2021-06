PRONOS PARIS RMC de Coach Courbis Le pari du jour du 27 juin Euro 2020

Mon pronostic : victoire des Pays-Bas, les deux équipes marquent, Memphis buteur (4.80)

Sur le papier, les Néerlandais partent logiquement favoris de ce huitième de finale à Budapest ! Les hommes de De Boer ont remporté leurs trois matches de poule et affrontent une formation tchèque qualifiée en tant que meilleur troisième. Je pense que les Pays-Bas vont logiquement dominer cette partie, qu'ils auront moins de difficultés à marquer que les Italiens hier mais je pense aussi qu'ils encaisseront un but car la défense est leur point faible et qu'en face Patrick Shick, l'attaquant tchèque, est en pleine bourre (trois buts en phase de poule). Je mise donc sur une victoire néerlandaise, avec les deux équipes qui marquent et un but de Memphis Depay qui monte en puissance au fur et à mesure des matches (4.80) !

