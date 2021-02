Pronos paris RMC de Jérôme Rothen - Le pari foot du 21 février - Ligue 1

Mon pronostic : Le PSG s'impose contre Monaco, les deux équipes marquent (2.45)

Après sa démonstration mardi à Barcelone, le Paris Saint-Germain doit se remettre dans le bain du championnat ce soir contre Monaco. Contrairement aux années précédentes, les hommes de Mauricio Pochettino ne caracolent pas en tête de la Ligue 1 et une déconvenue ce soir mettrait en péril leurs chances de conserver leur titre. J'ai été très surpris de les entendre évoquer ce match dès mardi soir à Barcelone lors des interviews d'après match... Preuve que les joueurs sont conscients qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur ! Porté par un Kylian Mbappé sur un nuage, j'ai la conviction qu'on aura une nouvelle fois un très grand PSG. Pour ces raisons, je vous conseille de parier sur une victoire du club de la capitale contre l'AS Monaco avec les deux équipes qui marquent (2.45) ! Ben Yedder et Volland sont en forme et pourraient bien poser des problèmes à la défense parisienne.