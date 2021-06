PRONOS PARIS RMC de Kevin Diaz Le pari du jour du 19 juin Euro 2020

Mon pronostic : l'Espagne bat la Pologne en seconde période (3.60) !

Je trouve que tous les observateurs ont été un peu durs avec les Espagnols après le nul contre la Suède lors de la première journée (0-0). La Roja a dominé cette rencontre de la tête et des épaules et aurait dû l'emporter. La Pologne, eux, ont terriblement déçu en s'inclinant contre la Slovaquie (2-1). Les Polonais sont privés de Milik et de Piatek offensivement et Lewandowski est bien trop esseulé. Je parie donc sur un succès espagnol ce soir mais je me dis qu'il pourrait mettre du temps à se décider donc je mise sur un succès en seconde période pour tripler ma mise (3.60) !

