PRONOS PARIS RMC de Kevin Diaz Le pari du jour du 26 juin Euro 2020

Mon pronostic : L'Italie bat l'Autriche grâce à Immobile (2.65) !

Les choses sérieuses commencent pour la Squadra Azzurra ! Après une phase de poule étincelante, les hommes de Roberto Mancini abordent cette phase à élimination directe avec un statut de favori à assumer. Invaincus depuis 30 matches, les Italiens devront se méfier de cette équipe autrichienne qui sera uniquement focalisée sur son placement défensif. Je pense que l'Italie a les armes pour se qualifier dans le temps réglementaire et je mise sur une victoire avec un but de Ciro Immobile. l'attaquant de la Lazio a déjà inscrit deux buts en phase de poule et c'est lui qui frappera les penaltys (2.65) !

Pariez sur Italie - Autriche ici