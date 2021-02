Pronos paris RMC de Lionel Charbonnier - Le pari foot du 21 février - Ligue 1

Mon pronostic : Match nul entre le PSG et Monaco (4.45) !

Paris a été impressionnant à Barcelone mais il ne faut pas oublier les multiples prestations insipides du club de la capitale ces derniers temps en championnat. Alors que tous les regards restent dirigés sur cet exploit européen, ce match contre Monaco pourrait vite faire redescendre les Parisiens de leur petit nuage. Les Monégasques sont en effet invaincus en 2021 et comptent bien jouer les trouble-fête. Pour ce faire, les hommes de Niko Kovac pourront s'appuyer sur leur duo d'attaque composé de Wissam Ben Yedder et de Kevin Volland, qui comptabilisent 25 buts cette saison en championnat. S'ajoute à cela une statistique terrible pour les hommes de Mauricio Pochettino : le PSG n'a jamais gagné contre un membre du top 4 cette saison (un nul contre Lille et deux défaites face à Lyon et Monaco à l'aller). Envisager une victoire de l'AS Monaco au Parc des Princes serait présomptueux, mais le match nul est tout à fait envisageable (4.45). Mbappé, sur sa lancée de Barcelone, devrait inscrire son 17ème but en championnat. Wissam Ben Yedder pourrait lui répondre en égalisant à 1-1. Voilà mon scénario pour cette rencontre (55 via MYMATCH). C'est cadeau !