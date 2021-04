PRONOS PARIS RMC de Lionel Charbonnier Le pari football du 7 avril Ligue des Champions

Mon pronostic : le Bayern ne perd pas, Muller et Mbappé buteurs (9.50) !

La prestation parisienne à Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions est toujours dans un coin de ma tête. Malgré le contexte, je me dis que les joueurs du PSG ont les capacités de réaliser une grande performance ce soir à Munich. Malheureusement, le Bayern n'est pas le Barca et malgré les absences de Gnabry et Lewandowski cela reste une machine de guerre qui n'a plus perdu depuis 19 matches dans cette compétition. Je vais donc tenter un MyMatch qui ne serait pas rédhitoire pour la qualification de Paris : le Bayern ne perd pas, les deux équipes marquent, Muller et Mbappé buteurs (9.50) !

Pariez sur Bayern - PSG ici