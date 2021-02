PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis du 21 février Ligue 1 - France

Mon pronostic : Nîmes ne perd pas contre Bordeaux, nul à la mi-temps, les deux équipes marquent et Hwang buteur (17.00 via MYMATCH) !

C'est un pari de folie que je vous propose pour cette rencontre. Nîmes est à un tournant de sa saison avec trois matches à domicile à jouer. Celui-ci contre Bordeaux, mais aussi face à Lorient puis Nantes, deux équipes qui jouent le maintien. La motivation sera donc extrêmement forte pour les Nîmois qui doivent gagner le plus de points possible. Les Girondins sont 11e et n'ont pas gagné une seule rencontre sur leurs quatre dernières. C'est pourquoi je pense que les Crocos peuvent prendre au moins un point pour cette rencontre. Je m'attends à un match fermé au départ entre ces deux formations qui devraient rentrer aux vestiaires après la première période sans avoir pu se départager. Je vois également les deux équipes marquer dans cette rencontre vu la faiblesse des deux défenses. Parmi les buteurs je pense que Hwang peut trouver le chemin des filets. Un pari très risqué via MYMATCH coté à 17.00!

