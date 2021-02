PRONOS PARIS RMC de Rolland Courbis Le pari du jour du 14 février Ligue 1 – France

Mon pronostic: Monaco bat Lorient, Ben Yedder marque (2.20).

Je partage totalement l’avis d’Arthur. Il faut normalement s’attendre à une rencontre à sens unique ce dimanche entre Monaco et Lorient. Surtout que le club de la Principauté peut se vanter de n’avoir perdu aucun de ses 9 derniers matches de Ligue 1. Dernier succès en date, c’était au bout du suspense à Nîmes (4-3). Dans le secteur offensif cette équipe peut toujours compter sur Kevin Volland, Aleksandr Golovin ou encore Wissam Ben Yedder. L’international français a marqué 11 buts depuis le début de la saison. Pourquoi pas un de plus lors de cette 25e journée. Les Lorientais sont eux encore trop irréguliers. Ils restent d’ailleurs sur un succès poussif face au Paris FC (2-1) en Coupe de France. C’est pourquoi je vois Monaco battre Lorient et Ben Yedder marquer!

Pariez sur Monaco-Lorient ici.