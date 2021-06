PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari basket du 15 juin NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Brooklyn (1.52) !

Le match 5 d'une série NBA est souvent crucial, d'autant plus lorsque les deux franchises qui s'affrontent sont à égalité (2-2). Les Nets avaient très bien démarré en menant facilement (2-0) mais les problèmes physiques des membres du Big 3 ont tout bouleversé. Pour la rencontre de ce soir, Steve Nash sera privé de James Harden et de Kyrie Irving touché à la cheville et qui ne prendra pas le risque de jouer la nuit prochaine au Barclays Center. Même si je pense que Kevin Durant va sortir un énorme match, je me dis que la mission des Nets est trop compliquée donc je mise sur un succès de Milwaukee. Je conseille à ceux qui le souhaitent de mettre une pièce sur le MyMatch suivant : victoire des Bucks, Antetokounmpo marque au moins 30 points et Durant inscrit au moins 35 points (4.10) !

