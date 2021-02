PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari basket du 22 février NBA

Mon pronostic : victoires de Chicago, Dallas, Miami et des Lakers (5.90)

C'est un joli combiné que je vous propose aujourd'hui avec quatre paris sur la NBA. Tout d'abord sur un match très équilibré entre Houston et Chicago. Beaucoup d'absents du côté des Rockets qui n'y arrivent pas cette saison. Il faut tout reconstruire et peut-être déjà faire une croix sur tous les espoirs pour mieux repartir par la suite. Je trouve que les Bulls, eux, jouent bien et forment une belle équipe qui a un coup à jouer cette nuit. C'est pour ça que je miserais sur eux car la cote est belle ! Dans les autres rencontres je ne vois pas de surprise. Jouez les favoris! Les Mavericks doivent impérativement l'emporter contre des Grizzlies handicapés par plusieurs absences. Le Heat, qui ne réalise pas une grande saison, devrait logiquement et largement l'emporter sur le parquet du Thunder. Enfin les Lakers, avec un Lebron James qui veut hausser le ton, sont favoris pour leur rencontre contre les Wizzards.

Pariez sur Houston - Chicago ici !

Houston - Chicago...............2.....1.94

Dallas - Memphis...................1......1.50

Oklahoma - Miami..................2.....1.47

LA Lakers - Washington........1.....1.38

Cote totale......................................5.90