PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari basket du 7 avril NBA

Mon pronostic : Phoenix bat Utah (2.10) !

C'est le choc de la nuit en NBA ! Utah, leader de la conférence ouest se déplace sur le parquet du deuxième Phoenix. Le Jazz a vu sa série de neuf victoires d'affilée stoppée à Dallas lors du dernier match tandis que les Suns viennent de remporter leurs six dernières rencontres. La franchise de Rudy Gobert n'a pas encore connu de moment creux depuis le début de saison et je me dis que cela pourrait bien arriver compte tenu de la fatigue accumulée. Je pars donc sur une victoire de Phoenix ce soir et je vous propose le MYMATCH suivant : Phoenix gagne, Booker et Mitchell inscrivent au moins 25 points pour une cote de (4.50) !

