PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari du jour du 16 février NBA

Mon pronostic : victoires de Brooklyn, de Memphis, de Denver et des Lakers (12.09) !

Je vous propose un joli combiné sur quatre matches de la nuit NBA avec notamment un beau spectacle attendu entre Phoenix et Brooklyn. Les Suns partent favoris mais jouer la cote des Nets me paraît très intéressant. Si Kyle Irving et James Harden sont alignés ensemble, cela risque de faire mal. C’est pourquoi je jouerais la grosse cote pour cette rencontre ! Pour celle entre Memphis et la Nouvelle-Orléans, les cotes sont très équilibrées. Difficile donc de faire un pronostic. Je vois tout de même les Grizzlies s’imposer portés par un énorme Ja Morrant. Entre Boston et Denver je mise sur un succès des Nuggets. Les Celtics sont catastrophiques depuis quelques temps avec seulement une victoire sur les cinq derniers matches. Enfin dans la rencontre entre Minnesota et les Lakers, foncez évidemment sur la franchise de Los Angeles. Les Wolves, derniers de la conférence ouest, ne devraient pas faire le poids même si les Lakers pourraient compter sur quelques absents.

Phoenix – Brooklyn................….2…..2.30

Memphis – Nouvelle-Orléans….1…..1.88

Boston – Denver.....................……2…….2.15

Minnesota – LA Lakers….............2…..1.30

Cote totale…………………….................………12.09