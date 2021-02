PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari du jour du 17 février

Mon pronostic : victoires de Golden State, de Utah, de la Nouvelle-Orléans et de Denver (8.68) !

Je vous propose de parier sur quatre matches de la nuit NBA avec notamment ce choc entre les Clippers et le Jazz. Un duel important pour viser la première place de la conférence Ouest. La franchise qui compte de nombreux absents et cela devrait profiter à Utah que je vois s'imposer si Kawhi Leonard ne joue pas pour les Clippers. S'il est sur le parquet, n'hésitez pas à tenter le coup ! Pour la deuxième rencontre Golden State accueille Miami dans un match très équilibré. Dans ces cas-là il faut jouer la plus grosse cote donc je vous conseille de miser sur la victoire des Warriors. Entre la Nouvelle-Orléans et Portland je vois le succès des Pelicans qui restent sur une très bonne performance contre Memphis (113-144). Enfin dans le dernier match les Nuggets devraient mettre fin à la série des Wizzards qui restent sur deux victoires consécutives. Mais Denver reste plus fort que Washington. Un combiné qui pourrait voous permettre de multiplier votre mise par plus de 8 !

Pariez sur LA Clippers- Utah Jazz ici !

Golden State - Miami...................1.....1.92

LA Clippers - Utah........................2....1.66

Nouvelle-Orléans - Portland.......1....1.66

Washington - Denver...................2.....1.64

Cote totale............................................8.68