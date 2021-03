PRONOS PARIS RMC de Stephen Brun Le pari du jour du 2 mars NBA

Mon pronostic : victoires de Washington, de San Antonio, des Clippers et des Lakers (9.04) !

Je vous propose de parier sur quatre matches de NBA aujourd’hui. La rencontre en Washington et Memphis est très équilibrée. Difficile de donner un pronostic et dans ces cas-là je vous conseille de jouer la plus grosse cote avec la victoire des Wizzards. Bradley Beal devrait une nouvelle fois se montrer énorme cette nuit. Ensuite misez sur le succès des Spurs qui devraient mettre fin à la belle série des Knicks. La franchise de New York reste bien sur trois victoires de rang certes, mais San Antonio devrait tenir son rang de favori pour cette rencontre. Enfin les deux équipes de Los Angeles devraient l’emporter également. Les Lakers, 2e à l’Ouest, partent avec un léger avantage face aux Suns, 4e. Les Clippers, 3e, se déplacent sur le parquet des Celtics qui sont un peu moins forts cette saison avec une 6e place à l’Est, donc je vois la victoire des coéquipiers de Kawhi Leonard. Un combiné qui pourrait vous permettre de multiplier par 9 votre mise.

San Antonio - New York..........1......1.66

Washington - Memphis...........1......1.94

LA Lakers - Phoenix................1......1.80

Boston - LA Clippers...............2.....1.56

Cote totale........................................9.04