PRONOS PARIS RMC L’événement du jour du 13 avril Ligue des Champions – Quart de finale

Notre pronostic: le Bayern Munich ne perd pas à Paris, les deux équipes marquent (1.90).

Touché mais pas totalement coulé. Le Bayern Munich est très loin d’avoir dit son dernier mot dans ce quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Une chose est sûre il aura une nouvelle fois le monopole du ballon, lors de ce match retour. De quoi mettre encore un peu plus la pression sur la défense parisienne. Le club de la Capitale, vainqueur à l’aller (3-2), devra d’ailleurs cette fois-ci se passer de Marquinhos ou encore de Diallo. Pas de quoi totalement perturber cette équipe qui entre-temps s’est imposée à Strasbourg (4-1). Au même moment le club allemand a lui décidé de faire tourner face à l’Union Berlin (1-1). Son groupe sera donc dans les meilleures conditions pour ce choc. Malgré tout, la qualification me semble compliquée face à un PSG qui aura encore à cœur de prendre sa revanche après la finale perdue de l’an passé. Je vois donc le Bayern Munich ne pas perdre à Paris et les deux équipes marquer!

Listes des paris.....Cotes

Le Bayern Munich ne perd pas.....1.38

Les deux équipes marquent.....1.35

Le PSG se qualifie.....1.36

Le Bayern Munich gagne par un but d'écart.....4.00

Le Bayern Munich gagne une des mi-temps.....1.45

Eric Choupo-Moting marque......2.40

Kylian Mbappé marque.....2.35

Le Bayern Munich ne perd pas, Mbappé marque.....3.95

Les autres options :

Chelsea bat Porto (1.85)

Bournemouth s’impose à Huddersfield (2.05)

L’Ethnikos Achnas s’impose au Karmiotissa Polemidion (1.78)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 12.83

