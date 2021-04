PRONOS PARIS RMC L’événement du jour du 27 avril Ligue des Champions – Demi-finale

Notre pronostic: le Real Madrid ne perd pas contre Chelsea, les deux équipes marquent (2.30).

Grand retour de la Ligue des Champions ce mardi avec cette première demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea. Avantage aux hommes de Zinedine Zidane qui ne cessent d’impressionner depuis le début de l’année. Ils n’ont d’ailleurs perdu aucune de leurs 17 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Parmi ces matches, un succès assez facile au tour précédent contre Liverpool (3-1 sur les deux rencontres). On retrouve aussi une victoire lors du Clasico contre le FC Barcelone (2-1) grâce à un but somptueux de Karim Benzema. Je suis convaincu que ce groupe aura à cœur de briller à domicile dès ce match aller. Attention quand même à la force de frappe offensive du club londonien avec Timo Werner, Mason Mount ou encore Olivier Giroud. Cette équipe vient d’ailleurs de bien se rassurer en championnat en battant West Ham (1-0). C’est pourquoi je vois le Real Madrid ne pas perdre contre Chelsea et les deux équipes marquer!

Liste des paris…..Cotes

Le Real Madrid ne perd pas…..1.27

Les deux équipes marquent…..1.90

Le Real Madrid ouvre le score…..1.74

Victoire du Real Madrid par un but d’écart…..3.60

Le Real Madrid gagne et les deux équipes marquent…..4.60

Le Real Madrid gagne une des mi-temps…..1.60

Karim Benzema marque…..2.35

Le Real Madrid gagne, Karim Benzema marque…..3.20

