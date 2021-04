PRONOS PARIS RMC L'événement du jour du 28 avril Ligue des Champions - 1/2 finale

Notre pronostic : le PSG ne perd pas face à City et les deux équipes marquent (2.35)

Les Parisiens ont rendez-vous avec l’Histoire ce soir en demi-finale aller. Après Barcelone et le Bayern Munich, les joueurs du club de la capitale défient Manchester City. C’est un match très difficile à pronostiquer. Les deux équipes courent après un premier titre en Ligue des Champions. Le PSG a été énorme en huitième et en quart pour sortir des grandes équipes européennes. Cette fois il faudra être solide face à un City qui est 1er de Premier League. Les Citizen partent favoris de cette rencontre. C’est certainement à cause des difficultés rencontrées par le PSG au Parc des Princes cette saison. Les joueurs de Guardiola ont disposé de Mönchengladbach et de Dortmund. La pression sera sur eux et c’est pourquoi je pense que cette situation peut profiter aux Parisiens. Je ne les vois donc pas perdre et c’est pourquoi je vous conseille le N2. Avec les qualités offensives des deux clubs, je rajouterais le fait que les deux équipes marquent pour une cote très intéressante de 2.35 !

Liste des paris….Cotes

Le PSG ne perd pas………….1.64

Les deux équipes marquent………1.60

Victoire du PSG……….3.30

Le PSG gagne et les deux équipes marquent……….4.80

Match nul………………..3.90

Une des deux équipes marque sur pénalty….3.00

Mbappé ou Neymar marque…..1.70

Match nul à la mi-temps……2.15

Mbappé marque et le PSG gagne…..4.60

Le PSG gagne par un but d’écart……..4.50

L’autre option :



Victoire de Bilbao face à Valladolid (1.85)



Cote totale des deux paris du jour : 4.35