PRONOS PARIS RMC L'événement du jour du 4 mai Ligue des Champions - 1/2 finale

C’est LE match de l’année ! Le match où les joueurs parisiens doivent se rebeller. Où le coach, Mauricio Pochettino doit insuffler ce supplément d’âme qui permettra à l’intégralité de l’effectif de se surpasser et de ne rien regretter à la fin de la rencontre. Pour cela il faudra que les stars soient au niveau contrairement au match aller. Cette défaite (1-2) a été très particulière. Paris a été extraordinaire en première période en dominant les débats avant de s’éteindre complétement après la pause. Cette fois, il faudra mettre une pression intense durant 90 minutes ! Si le PSG veut rêver plus grand, c’est le genre d’exploit qu’il faut réaliser mais les Citizen ont les arguments pour répondre. On sait que l'équipe mancunienne est plus forte, mieux armée mais elle est aussi capable de s’écrouler mentalement, elle qui n’a jamais atteint la finale de la Ligue des Champions depuis le rachat du club. C’est pourquoi je pense qu’il y a un coup à tenter avec ce N2 qui propose déjà une très belle cote pour plus que doubler la mise (2.15) !

Liste des paris……Cotes

Les deux équipes marquent……..1.54

Match nul…………….4.40

Victoire du PSG………..4.50

Le PSG ne perd pas et les deux équipes marquent…………2.75

City ne perd pas et les deux équipes marquent…………….1.80

Mbappé ou Neymar marque………….1.72

Mahrez ou De Bruyne marque………..1.64

Le PSG se qualifie……………5.50

Une des deux équipes marquent sur penalty……2.90

