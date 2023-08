PRONOS PARIS RMC La buteuse du jour du 8 août - Coupe du Monde (F)

Notre pronostic : Kadidiatou Diani (France) marque contre le Maroc (2.15)

Dans la foulée de son triplé inscrit contre le Panama, Kadidiatou Diani doit continuer de porter l’attaque de l’équipe de France. Longtemps pointée du doigt pour son manque d’efficacité sous le maillot bleu, la nouvelle attaquante de l’Olympique Lyonnais pourrait bien avoir lancé son tournoi après cette excellente dernière performance. Diani peut, de plus, compter sur un secteur offensif fourni malgré les blessures. Et il est fort probable que les Françaises aient des occasions contre une équipe du Maroc très pragmatique et qui ne se projettera pas. S’il faudra forcer le verrou, la France a toutes les qualités nécessaires pour trouver le chemin des filets et Diani pourrait bien ajouter une nouvelle unité à son compteur dans cette compétition.

Goncalves (Copenhague) marque face au Sparta Prague (3.15)

