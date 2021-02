PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : Hoffenheim, le Shaktar, le Milan AC et Tottenham s'imposent. Naples, Leverkusen, Leicester, Manchester United et l'Olympiakos ne perdent pas (10.46)

Voici une sélection de neuf pronostics assez sûrs qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par 10. Tout d’abord faites confiance aux victoires sèches à « l’extérieur » de Hoffenheim, de Tottenham, du Shaktar Donetsk et du Milan AC. Pour les deux premiers clubs cités, les rencontres sont délocalisées et cela devrait leur profiter. Pour les autres c’est l’expérience et le statut de favori qui devraient peser. Ensuite couvrez vous avec plusieurs N2. Naples contre Getafe, le Leverkusen contre Berne, Leicester contre Prague et Manchester United contre la Real Sociedad ne devraient pas s’incliner sauf grosses surprises. Enfin l’Olympiakos joue face au PSV Eindhoven. Les Grecs sont favoris pour cette rencontre mais il est plus prudent de se couvrir en jouant le 1N.

Molde - Hoffenheim.....................2........1.48

Wolfsberger - Tottenham............2........1.42

Real Sociedad - Man. United......N2......1.33

Belgrade - Milan AC .....................2.........1.90

Slavia Prague - Leicester............2..........1.26

Y.B. Berne - B. Lerverkusen.........N2......1.31

Olympiakos - PSV Eindhoven.......1N.......1.29

Grenade - Naples............................N2......1.30

M. Tel-Aviv - S. Donetsk................2..........1.81

Cote totale...................................................10.46