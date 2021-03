PRONOS PARIS RMC La preuve par 9 du 3 mars Ligue 1, Série A, Premier League

Notre pronostic : victoires de Lyon, Paris, Lille, Manchester United, du Milan AC et de l'Atalanta. Monaco, Leicester et Aston Villa ne perdent pas (29.47)

Jouez les victoires sèches de Lyon, Paris et Lille en France. Les Lyonnais accueillent des Rennais en mal de résultats depuis de nombreuses semaines avec notamment une série en cours de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. L’OL devrait donc logiquement s’imposer et rester dans la course au titre. Course dans laquelle Lille et Paris devraient rester engagés également. Le LOSC a perdu deux précieux points le week-end dernier face à Strasbourg. Pas question d’en perdre à nouveau aujourd’hui contre Marseille. Le PSG devrait également logiquement l’emporter face à des Girondins de Bordeaux, très faibles cette saison, qui restent sur une défaite à domicile contre Metz (1-2). Ensuite couvrez-vous en jouant Monaco qui ne perd pas à Strasbourg. Les Monégasques aussi peuvent aller chercher le titre en fin de saison. En Angleterre misez sur la victoire de Manchester United sur la pelouse de Crystal Palace. Les Mancuniens sont très solides hors de leur base. Leicester et Aston Villa ne devraient pas connaître la défaite contre, respectivement, Burnley et Sheffield. Enfin en Italie foncez sur les victoires du Milan AC et de l’Atalanta. Même sans Zlatan, blessé, les Milanais ont tous les atouts pour venir à bout de l’Udinese et ne pas laisser s’échapper l’Inter en tête de la Série A. De même pour le club de Bergame qui part largement favori face à Crotone.

Pariez sur Strasbourg - Monaco ici !



Lyon - Rennes....................................1............1.62

Bordeaux - Paris.................................2............1.49

Lille - Marseille.......................................1.........1.85

Strasbourg - Monaco.............................N2........1.28

Crystal Palace - Man. United..................2.......1.45

Burnley - Leicester..................................N2.......1.30

Sheffield - Aston Villa............................N2.........1.31

Milan AC - Udinese..................................1........1.74

Atalanta - Crotone....................................1......1.20

Cote totale........................................................29.47