PRONOS PARIS RMC La règle de 3 à l'extérieur du 3 mars Ligue 1 et Premier League

Notre pronostic : victoires de Monaco, du PSG et de Manchester United (4.10)

Tentez de multiplier par 4 votre mise avec ces trois paris favorables à l’équipe à l’extérieur. Monaco et le PSG, en pleine lutte pour le titre ont pu profiter des erreurs de Lyon et Lille le week-end dernier pour revenir à la hauteur. Les joueurs de la Principauté se déplacent à Strasbourg. Le match n’est évidemment pas joué d’avance mais les Monegasques sont en feu et font partie des meilleures équipes d’Europe depuis le début de l’année civile. Je les vois s’imposer. Pour les Parisiens, la rencontre devrait être un peu plus facile chez des Bordelais qui n’y arrivent pas cette saison. Enfin en Angleterre, Manchester United peut compter sur un effectif rempli de talents pour occuper une belle deuxième place au classement. Avec zéro défaite à l’extérieur, United est le troisième meilleur club d’Angleterre derrière Leicester et City. Je vous propose donc la victoire Mancunienne face à Crystal Palace, 13e.



Strasbourg - Monaco........................2.......1.90

Bordeaux - PSG..................................2.......1.49

Crystal Palace - Man. United...........2.......1.45

Cote totale....................................................4.10