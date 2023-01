PRONOS PARIS RMC Le buteur du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: Jonathan David (Lille) marque à Brest (2.50)

Envisager un but de Jonathan David ce soir à Brest me paraît tout à fait judicieux car l'attaquant canadien s'est illustré à dix reprises cette saison dont cinq fois à l'extérieur. Depuis son retour du Qatar où il a disputé la Coupe du monde, l'avant-centre du LOSC n'a joué que vingt minutes à Clermont et n'a pas marqué mais quand il a été titulaire, face à Reims et contre Troyes, il a été à chaque fois décisif. Face à l'une des pires défenses de Ligue 1 (33 buts encaissés par Brest dont 17 à domicile), je pense sincèrement que David est capable de faire la différence pour Lille. Et la cote (2.50) est très attrayante. Alors à vous d'en profiter !

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Neymar (PSG) marque contre Angers (1.58)

Onuachu (Genk) marque contre Antwerp (2.00)

Vinicius (Real) marque contre Valence (2.95)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 23.30

