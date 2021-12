PRONOS PARIS RMC Le buteur du 12 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : David (Lille) marque face à Lyon (2.40)

C’est officiel, les Lillois sont retrouvés depuis quelques semaines. Ils viennent de faire le plein de confiance en Ligue des Champions en s’imposant largement sur la pelouse de Wolfsbourg (1-3) et ont pris la 1ère place de leur groupe. C’est seulement la deuxième fois dans son histoire que le LOSC se qualifie pour les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions. Une équipe donc en pleine bourre qui peut compter sur un joueur qui se révèle. Jonathan David, buteur à Wolfsbourg, a planté onze fois en championnat. Il s’agit du meilleur buteur de Ligue 1. Je pense que cette cote de 2.40 est très intéressante et je vous conseillerais de miser sur un but du Canadien !

Pariez sur Lille – Lyon ici !

Les autres options :

Laborde (Rennes) marque face à Nice (2.70)

Mbappé (PSG) marque contre Monaco (1.92)

Schick (Leverkusen) marque à Francfort (2.40)

Vardy (Leicester) marque contre Newcastle (1.80)

Depay (Barcelone) marque à Osasuna (2.15)

Mertens (Naples) marque face à l’Empoli (1.98)

Dzeko (Inter Milan) marque contre Cagliari (1.80)

Cote totale des huit buteurs : 411.85