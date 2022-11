PRONOS PARIS RMC Le buteur du 12 novembre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Nkunku (Leipzig) marque à Brême (2.25)

Appelé en Equipe de France pour la Coupe du Monde, Christopher Nkunku est dans la forme de sa vie. Meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, il est reparti sur les mêmes bases. Il a marqué lors de ses six dernières rencontres disputées et ses statistiques sont folles. En Bundesliga, le Français a inscrit 12 buts en quatorze journées, et en Ligue des Champions ce sont trois réalisations et une passe décisive en six matches. Après un début de saison compliqué, le RB Leipzig a trouvé son rythme avec trois succès consécutifs. Je pense que Nkunku pourrait marquer une nouvelle fois ce soir pour rester en confiance avant le début de la Coupe du Monde. Un pari coté à 2.25 !

