PRONOS PARIS RMC Le buteur du 12 octobre – Ligue des champions

Notre pronostic: Leroy Sané (Bayern) marque à Plzen (2.25)

Si le Bayern s’est montré très irrégulier depuis le début de la saison (victoire 6-1 à Francfort, 7-0 à Bochum, 4-0 face à Leverkusen, 2-0 contre Barcelone ou encore 2-0 sur la pelouse de l’Inter… mais aussi défaite 1-0 à Augsburg, et nuls à domicile contre Mönchengladbach et Stuttgart), son attaquant Leroy Sané s’est montré lui très régulier dans ses performances. Il est le deuxième buteur du Bayern en Bundesliga (4 réalisations, à une longueur de Jamal Musiala) et le meilleur en Ligue des champions (4 buts dont 2 à l’aller lors de la victoire 5-0 face au Viktoria Plzen). Je vous suggère donc de lui faire une nouvelle fois confiance ce soir en République Tchèque où les Allemands devraient logiquement s’imposer sans trop trembler. Si Kane (Tottenham), Lewandowski (Barça) et Kvaratskhelia (Naples) marquent aussi, vous pourriez empocher 177,40 € pour 10 € de mise. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Kane (Tottenham) marque contre Francfort (1.92)

Lewandowski (Barcelone) marque contre l’Inter (1.58)

Kvaratskhelia (Naples) marque contre l’Ajax (2.60)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 17.74

